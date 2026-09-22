Exatlón México | Se disputa la medalla femenil individual: ¿quién ganará entre el Equipo Rojo y el Equipo Azul?

Ya se han hecho 8 encuentros por medallas individuales, donde todas han sido ganadas por el Equipo Azul, ahora se disputa una más para saber quién la va a obtener entre las atletas femeniles en Exatlón México. ¿El Equipo Azul obtendrá su novena medalla? ¿O el Equipo Rojo logrará obtener la primera?