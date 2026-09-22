Exatlón México | “Nunca lo había visto tan loco": Doris del Moral detalla que se quedó impactada al ver la actitud de Pato Araujo al lanzar comentarios malintencionados
Doris del Moral no se queda callada y da su opinión sobre la actitud de Pato Araujo al burlarse de Adrián Leo, una actitud que nadie esperaba en Exatlón México
Al inicio el Equipo Azul decide hablar abiertamente sobre el pleito que se generó con Pato Araujo, en especial por sus imitaciones de la risa de Adrián Leo, explicando cómo inició todo el conflicto y sus opiniones. Igualmente, Pato no se queda callado al hablar sobre su actuar frente a todos en Exatlón México.