Velocirráptor y Liliana confirman el nacimiento de Alfa Isabella y esto sabemos sobre el enternecedor momento

No cabe duda de que Exatlón México ha dejado un gran número de momentos inolvidables, grandes emociones y, por supuesto, momentos llenos de amor, tanto dentro como fuera de los circuitos. Una de estas historias es la vivida entre Velocirráptor y Liliana, quienes han sorprendido hoy a todos los fans de la marca al revelar el nacimiento de su primera hija.

Fue a través del Instagram oficial de Liliana que se compartieron una serie de historias en las que se le da la bienvenida a Alfa Isabella, en donde además se puede observar a la feliz madre junto a la recién nacida.

¿Qué se sabe oficialmente sobre el nacimiento de Alfa Isabella?

En las últimas horas, los fanáticos de Exatlón México han encendido la conversación sobre el nacimiento de los campeones de la marca en Exatlón México en la temporada seis, pues en redes sociales Liliana reveló el nacimiento de su hijo, con una serie de historias que han conmovido a todos.

Exatlón México: Velocirráptor y Liliana anuncian el nacimiento de su bebé

¿Quién es Velocirráptor en Exatlón?

Andrés Fierro “Velocirráptor”, exparticipante de Exatlón México, se ganó el apodo dentro de la escuadra Azul, gracias a su rapidez y explosividad.

¿Quién es Liliana en Exatlón?

Liliana, también exparticipante de Exatlón México, es recordada por una de las actuaciones deportivas con más garra que la llevó a competir por el gran premio de la final.

¿Cómo floreció el amor entre Andrés Fierro y Liliana Hernández?

Fue durante la sexta temporada de Exatlón México, donde la historia de amor entre Andrés Fierro y Liliana Hernández comenzó. A pesar de la rivalidad de la contienda, fue entre los circuitos que el amor floreció hasta llegar a este momento en que le dan la bienvenida a su hija, Además hay que recordar que Liliana Hernández fue la gran ganadora de sexta entrega del reality deportivo más demandante de todos los tiempos.