Exatlón México | Alexis vs. Mono y Katia vs. Ella ¿Quién gana la motocicleta HOY 19 de febrero del 2026?

Hoy 19 de febrero del 2026, la pregunta que domina la conversación sobre la novena temporada de Exatlón México es la misma: ¿Quién gana la motocicleta hoy 19 de febrero de 2026, Alexis, Mono, Ella o Katia? La competencia llega con grandes expectativas, pues solo un hombre y una mujer podrán hacerse con la gran ventaja.

Ahora lee: Exatlón México: Programa Completo del 18 de febrero del 2026

Esta noche ambas escuadras llegan a la pelea con fuertes pronósticos de victoria, encendiendo la semana 21 de la noventa temporada de Exatlón México.

Alexis vs. Mono ¿Quién dará el punto y se llevará la moto?

Alexis del Equipo Azul llega con una gran fuerza para enfrentar a Mono del Equipo Rojo en La Batalla Motorizada. Por un lado, el atleta Azul se encuentra con la garra deportiva encendida, esto tras la salida inesperada de Dana. Del otro lado, Mono se mantiene con la mente tranquila y las ganas de demostrar por qué es campeón de la marca.

Katia vs. Ella: ¿Quién dará la sorpresa y ganará la motocicleta hoy?

Katia del Equipo Azul llega a la contienda dispuesta a demostrar por qué se ha ganado su lugar como referente de la escuadra. No obstante, Ella del Equipo Rojo, se encuentra con la mentalidad firme de dar lo mejor de sí en una contienda que la ha llevado al límite desde el día uno.

¿Quién gana la motocicleta hoy, 19 de febrero de 2026?

Hasta ahora las apuestas se encuentran divididas y será en punto de las 8:30 de la noche por Azteca Uno que podremos saber el resultado. No obstante, dentro de la conversación digital, las especulaciones apuntan a una victoria contundente del Equipo Rojo, pues para los fans la inesperada salida de Dana ha afectado la moral y el rendimiento de los Azules.

Sin duda, la contienda de esta noche entre Alexis vs. Mono y Katia vs. Ella por la motocicleta, uno de los premios más importantes de toda la temporada, pondrá a los atletas y a los fans de Exatlón México al límite.