En enero habrá un nuevo equipo en Exatlón y a través de votaciones ¡tú elegirás a los atletas que lo integren! FOTOS.

¿Quiénes podrían integrar el equipo verde de Exatlón? Te presentamos las FOTOS

Sin duda Exatlón México es el reality más demandante y complicado de la televisión mexicana, pero esta temporada de Titanes vs. Héroes lo es aún más, ¡pues los participantes son los mejores de las tres temporadas pasadas! Hay semifinalistas, finalistas y campeones; la competencia está muy reñida y las eliminaciones muy difíciles, los atletas se van no porque sean malos, ¡sino porque la competencia está muy fuerte y cualquier error mínimo, te deja fuera de la aventura! En esta temporada ha pasado de todo, hemos visto llegar a refuerzos para ambos equipos, eliminaciones inesperadas, lesiones, regreso de participantes que ya habían sido eliminados, ¡Exatlón no para de sorprendernos! Y agárrense, que esto no termina aquí, ¡el 2021 viene con todo!

La temporada más exigente de Exatlón México cada vez sube más de nivel, ¡y el que viene estará impresionante! Solo los mejores podrán llegar lejos. ¿Preparados para un noticia totalmente COLOSAAAAAL? Sigue leyendo y viendo todas las fotos.

¡Habrá un nuevo equipo con atletas no fuertes, lo que le sigue! Esto nunca había sucedido en la historia de Exatlón, ¡pero se volverá realidad en enero del 2021! Pon mucha atención. El equipo nuevo será verde y se llamará “Dioses”, ¡nombre que le queda perfecto a cada uno de los posibles participantes! La dinámica será la siguiente: a través de la APP TV Azteca En Vivo podrás votar durante únicamente 3 días por los participantes que quieres que conformen este equipo. ¡Y como tú lo pediste, estarán dentro de la votación atletas de temporadas pasadas que amas y quisieras ver en esta emisión, y atletas que jamás han estado en Exatlón pero que son de los mejores de México!

Dentro de las votaciones estarán nombres como: Daniel Corral, Heber Gallegos, Meli Ramos, Kenia Lechuga, Rommel Pacheco y Antonieta Gaxiola, ¡pero también nombres de atletas y personas súper fitness que quieren entrar a participar en esta temporada! Como Saúl “Canelo” Álvarez, Bárbara de Regil, Facundo y Rafa Márquez. ¡Así como lo lees! Este miércoles 30 de enero, la máxima autoridad, Antonio Rosique, abrirá las votaciones durante la transmisión de Exatlón por la noche, ¡y ahí podrás enterarte de todos los atletas por los que podrás votar! El equipo verde estará conformado por 5 mujeres y 5 hombres.

Así que mantente al tanto de nuestras redes sociales, del programa del miércoles y ve descargando la APP TV Azteca En Vivo. ¡Ya queremos ver la reacción de los Héroes y Titanes cuando vean lo que va a suceder! Si esta temporada ya era épica, lo que sucederá la llevará a otro nivel.

¿Qué les parece esta noticia? Increíble, ¿verdad? Pero increíblemente falsa, ¡inocentes palomitas que se dejaron engañar! ¡Feliz día de los inocentes! Los quiere su tío Exatlón.