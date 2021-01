FOTOS | ¡Hasta en las mejores familias! Los Héroes también tienen problemas dentro del equipo. Te contamos lo que pasó.

En FOTOS te contamos todo sobre los problemas del equipo azul de Exatlón Titanes vs. Héroes.

En Exatlón se han formado amistades, hermandades y hasta familia. Y es que los atletas conviven por varios meses, las 24 horas del día entre sí, ¡no tienen con quién estar, con quién desahogarse, con quién platicar o pasar por esta aventura tan increíble pero complicada! Así que se vuelven muy cercanos, como una familia. Esto lo hemos visto durante ya 4 temporadas de Exatlón México, pero sin duda el equipo más unido que hemos visto hasta el momento, es el azul de Héroes de esta temporada, la de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Aunque para los azules esta aventura fue diferente, ya que iniciaron con varias personas nuevas que no conocían, de inmediato se acoplaron y empezaron a formar un lazo muy importante. Desgraciadamente comenzaron a despedir a muchas personas las primeras semanas, entre atletas nuevos, lesionados y refuerzos, los azules se fueron separando poco a poco; pero si algo los ha caracterizado, es que no importa quiénes salgan o qué atletas nuevos entren, siempre se apoyan entre ellos para ser mejores personas y atletas en la competencia. No importa si ganas o pierdes, el equipo está para respaldarte y apoyarte.

Cuando llegan a caer en la cabaña. no les afecta nada, pues aman estar juntos. Piensan que estando en fortaleza están un poco separados, pues cada quien tiene su cuarto y hace actividades diferentes, mientras que en la cabaña, sí o sí deben estar juntos en un solo espacio compartiendo absolutamente todo. Al ser un equipo unido, les gusta mucho convivir y estar juntitos, ¡aunque claro, no les gusta dormir mal y los insectos!

Los Héroes al ser tan unidos, sufren más las eliminaciones, pues les duele mucho cuando un integrante de la familia se va, pero después luchan por él y hasta les dedican puntos o victorias. Cuando alguien da punto, todo el equipo va y hacen su festejo juntos.

El único problema que han tenido hasta el momento, ha sido con “Wushu”. Recordemos que hace unos meses le dio un codazo a Patricio Araujo y lo negó, su equipo la defendió haciéndolos quedar mal, pues ella lo negó siempre. Pero la verdad sale a la luz, así que después confesó que sí le había dado el codazo, así que defraudó a su equipo... Dejaron de confiar en ella y su relación ya no fue la misma. Cuando regresó a través de tus votos a las tierras de Exatlón, no fue nada fácil, sus compañeros no se veían felices y no la recibieron bien, especialmente Pascal.

Parecía que ya se habían arreglado y borrón y cuenta nueva por el bien del equipo, ¡pero en la última eliminación todo explotó! Cecy se había estado sintiendo muy mal debido a que su equipo no la integraba, no se sentía apoyada y estaba fuera de lugar, así que les dijo que ya se quería ir... Al decirles eso, todos le dijeron a Samara y Valery que estuvieran seguras, pues “Wushu” se dejaría perder porque se quería ir; ¡y cuando empezó el juego, oh sorpresa, Cecy estuvo imparable! Se sintió apoyada por algunos miembros del equipo que le recordaron que había regresado por algo, que no desperdiciara su oportunidad... Al final, Valery fue la eliminada y casi todo el equipo se puso en contra de Cecilia. Decían que no había cumplido su palabra, que ella ya se quería ir y Val quería quedarse, ¡prácticamente que tenía que haberse dejado perder! Keno no estuvo de acuerdo con sus compañeros y defendió a Cecy, le pareció lo más justo y maduro, pues claramente Valery se fue porque le ganó la mente, no por culpa de Cecy Álvarez. Incluso dijo que si “Wushu” había demostrado ser mejor y se quedó, lo aceptaran... La atleta dijo que no fue la intención, que se quería ir pero ella no se lo dijo directo a Val y a Samara, sino a los demás, ¡no fue su responsabilidad!

Al final la mayoría del equipo no la apoyó, pero a ella ya no le importó, ya que dijo que no había hecho nada con una intención mala. Y agregó que aunque todos sus compañeros estuvieran en su contra, ella iba a demostrarse a ella misma, que puede con eso y más. Tú qué opinas, ¿crees que Pascal y los demás están exagerando al juzgar así a Cecy o que tienen razón?