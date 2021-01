FOTOS | La quinta fue la vencida. Valery no logró sobrevivir a su quinta eliminación y se fue enojada con un miembro del equipo.

Para el equipo azul de Héroes, todo ha sido muy sencillo en cuanto a la convivencia, pues han formado una gran familia. Si llega un refuerzo, lo aceptan, lo quieren, apoyan y lo intengran al equipo como a todos los demás. Si caen en cabaña, se unen cada vez más y disfrutan pasar un tiempo juntos, han demostrado ser muy unidos.

Por primera vez, el equipo azul tuvo controversia en una eliminación, ¿qué? En la más reciente, la de Valery... Y es que Val era uno de los miembros más queridos del equipo, ya que había llegado a la competencia desde el día 1 de aventura. Los azules no lograron ganar el primer duelo por la supervivencia, así que automáticamente Samara se fue a eliminación. Los Héroes tenían una oportunidad más para meter a una roja en ese duelo, pero no lo lograron, ¡al contrario! En el segundo duelo por la supervivencia, los rojos arrasaron en el marcador, ¡le ganaron a los azules 10-3! No había un culpable, todos como equipo no lograron tener un buen rendimiento, metiendo así a 2 atletas más en la eliminación.

Antonio Rosique anunció a la segunda persona con menos puntos que tenía que ir al duelo, y fue “Wushu”, ya que no había tenido una buena semana. La persona con más puntos en el equipo fue Casandra, así que ella decidía quién era la tercera atleta en ir a batirse a la eliminación. ¡Claro que es una decisión que se toma en equipo, no de manera individual! Cas solo fue la portadora del mensaje. Evelyn es sin duda una de las mejores atletas en los Héroes, así que ella quedaba descartada; la decisión estaba entre Valery y Doris, ¡y Doris ha tenido excelentes semanas! Ha dado muchos puntos, incluso algunos que la mayoría de su equipo no habían podido dar, así que la decisión fue Val, ella sería la tercera competidora en ir al duelo de eliminación.

Desde el principio Val se notó triste y hasta derrotada, ya que este sería su quinto duelo de eliminación; pero su equipo la apoyó y así comenzó el juego. A “Melena Azul” no le fue nada bien con el tiro, no lograba tirar todas las piezas, mientras que sus contrincantes Samara y Cecy, lo estaban haciendo muy bien. ¡A Valery le ganó la mente! Comenzó a gritar que no podía, que ya no aguantaba, que no se le estaba dando el tiro, lloraba y lloraba; su equipo seguía alentándola, diciéndole que quitara los “no puedo” de su mente y diera todo. Incluso algunos dijeron que la habían visto hacer ese tiro muchas veces y lo hacía increíble, que su mente le estaba impidiendo dar bien el tiro.

Al final, Valery no logró ganar ni una carrera de 6, ya que usó su medalla; le tocó ser la eliminada. ¡A todo el equipo le dolió mucho! La consideraban una parte muy importante para la familia azul, la querían mucho. Pero “Wushu” no estaba con ella y a todos se nos hizo raro. Al final, vimos que Val se despidió de todos y a Cecy solo le dio la mano. ¿Qué habrá pasado? Cecilia se sintió muy mal al respecto y comenzó a llorar, así que Keno la abrazó, también necesitaba apoyo.

¡Pronto se sabrá qué fue lo que pasó con Valery y por qué se le vio dividido por primera vez al equipo azul! La extrañaremos mucho, pero su sonrisa quedará siempre en las tierras y playas de Exatlón México.