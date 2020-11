Mati Álvarez vs. Casandra Ascencio. ¿Rivalidad eterna? En FOTOS te contamos lo que realmente pasó en el juego de Exaball.

La rivalidad de Cas y Mati. GALERÍA

Desde la temporada 3 de Exatlón México, hemos sabido de la rivalidad que hay entre Cas y Mati, no es una rivalidad mala o de egos, sino una rivalidad sana y respetuosa, ¡pues sin duda son 2 de las mejores atletas que tiene la competencia!

Recordemos que ambas atletas participaron en la temporada 3, durante las primeras semanas de competencia había mujeres muy fuertes que le daban batalla a Mati, pero no lograban ganarle mucho, hasta que llegó Casandra a las tierras de Exatlón para reforzar al equipo azul, ¿se acuerdan? Se jugaba por la fortaleza, en su primer circuito entregó punto y se vio su calidad, ¡desde ahí fue la eterna rival de Mati! Cosa que “Terminator” agradeció, pues le encanta competir en su mejor versión, en su mejor nivel y que su contrincante saque lo mejor de ella.

Casandra y Mati llegaron a la final femenil y Mati resultó ser la absoluta campeona. Después vino la Copa Exatlón en donde participaron varios países y qué creen, nuevamente Mati y Cas llegaron a la final juntas representando a nuestro país, ¡y dejándonos muy en alto! Parecía que esta vez era el turno de Cas del ganar, pero no fue así. ¡Mati resultó ganadora nuevamente! Así que Cas se quedó con la espinita.

Esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes, como era de esperarse, ¡Mati está con todo! Tiene junto con Aristeo los mejores tiempos, los récords de circuito, es rapidísima y muy certera. Pero Cas llegó para darle batalla nuevamente, ¡y vaya que lo ha hecho! Pues es rápida y tiene un tiro excelente, así que si alguien puede ganarle a “Terminator” es ella, “MVP”.

La competencia y rivalidad había marchado bien entre ellas, hasta que en el calor de un juego, ¡Mati casi se le va a golpes a Casandra! Se jugaba por la fortaleza en la cancha del Exaball, para los Titanes era de suma importancia ganar este juego, ya que llevaban unos días en la caballa y no lo soportaban más, especialmente Mati, siempre ha dejado claro que odia la cabaña y que en los juegos por la fortaleza sale a ganar sí o sí; por ello tenía mucha presión encima... Los Titanes iban con el marcador en contra, pues en el primer tiempo del duelo perdieron, se jugaba el segundo tiempo y en cuanto Cas tuvo el balón, no dudó en tirar para anotar, ¡pero no lo logró! El balón le cayó de rebote e intentó volver a tirar haciendo un movimiento que se hace comunmente en deportes de equipo como el básquetbol o el americano para poder driblar al oponente, ¡y al hacer ese movimiento, le pegó sin querer a Mati en la cara! Por lo que Mati en el calor del juego no controló sus emociones, ¡y se le fue encima reclamándole y diciéndole que no le volviera a hacer eso! Cas por su parte le decía que no le quiso pegar, que es un movimiento normal para confundir al oponente, ¡y Heliud y Javi tuvieron que intervenir para separarlas! Los Titanes perdieron el juego y tuvieron que volver a la cabaña, mientras que los Héroes dieron un partidazo y lograron ir a la comodidad de la fortaleza.

En redes sociales los fans comentaron todo sobre el altercado, ¡hasta se hizo tendencia al respecto! Pero para ellas todo pasó ya, Mati comprendió que fue parte del juego y reaccionó de esa manera por obvias razones: tenía la presión de querer ir a fortaleza, el marcador en contra, no podían anotar, la desesperación, ¡todo acumulado hizo que viera el movimiento de Cas de una forma que no fue! Aunque parece que es de otro mundo, ¡también es humana y comete errores! Pero ya con la cabeza fría dejaron que todo pasara y continúan siendo rivales que se respetan, aprecian y que afuera de Exatlón tienen una amistad muy agradable.

¡Sigamos apoyándolas a ambas, pues sin duda son dos de las atletas favoritas para llegar a la final de esta temporada y hasta para ganarla! ¿Lo lograrán?