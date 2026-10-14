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Exatlón México 2024
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Exatlón México | ¡Gina se ROMPE por la frustración! Cree que en su equipo no le dan la oportunidad de ganar puntos

Gina se siente mal luego de ser derrotada por Heliud, pues piensa que ese tipo de “estrategias” le están complicando hacer puntos importantes para su juego.

Gina no soportó más la presión luego de perder frente a Heliud, un Atleta muy experimentado del Equipo Rojo. Ella considera que esa forma de organizar las carreras le está perjudicando y evita que pueda generar los puntos que necesita.

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