Ivonne Montero y Mario “Mono” Osuna se enfrentan en La Asamblea de La Granja VIP, nominándose entre ellos: “A la gente le incomoda el éxito ajeno”

Inicialmente, Mario “Mono” Osuna sorprendió a todos al nominar a Ivonne Montero, detallando que la ha visto en diversas etapas, explicando que no cree sus múltiples emociones. Pero la Granjera no se queda callada, le deja una replica tajante, y cuando es su turno se encarga de seleccionar a Mario, detallando que es muy soberbio, pero él la contiene al decirle que a la gente no les gusta ver el éxito de los demás en La Granja VIP.