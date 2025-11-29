1.7 y contando”: Gloria y Paulette derriten a los fans con fotos, confesiones y defensa ante críticas

Gloria Murillo y Paulette Gallardo encendieron las redes sociales después de que Gloria compartió un emotivo mensaje acompañado de una serie de fotos que muestran la cercanía y compatibilidad y el amor que ambas han construido. A pesar de que se ha interpuesto la distancia que representa la presencia de Paulette dentro de Exaltón México, Gloria no dejó pasar el momento para señalar lo mucho que extraña a su pareja y lo orgullosa que está de su crecimiento.

"1.7 y contando": El mensaje que conmovió a los fans

Gloria reveló que la pareja cumple un mes más juntas, celebrando la relación con un tierno mensaje cargado de nostalgia y fuerza. Asegurando que no están físicamente juntas, la conexión emocional entre ambas se mantiene igual.

Una defensa contundente ante los comentarios externos

Dentro de su mensaje, Gloria lanzó una indirecta clara: algunas personas han emitido juicios o especulaciones sobre su relación sin conocer el contexto real. Frente a eso, fue tajante al afirmar que Paulette no está sola, pues ella seguirá apoyándola como amiga, pareja y confidente. Advirtiendo además que en su momento podrían abordar el tema y hablar abiertamente sobre todo lo que han tenido que enfrentar.

Las redes reaccionan: apoyo total y mensajes de cariño

La publicación fue celebrada abiertamente por todos los fans de las noventa temporadas de Exatlón México, quienes celebraron el amor de la pareja, destacando la madurez con la que enfrentan su amor a la distancia.

