Visita el Pueblo Mágico donde puedes probar el caldo de ranas

El asunto de los Pueblos Mágicos se ha convertido en todo un proceso para el país, pues se intenta convencer a las personas para visitar estos espacios por diferentes razones. Aunque el ámbito gastronómico no es la principal “virtud” de este sitio en el Estado de México, el caldo de ranas podría convencer a algunos para salirse de lo común. Esto se sabe de esta oferta culinaria de Ixtapan de la Sal.

¿Es real el caldo de ranas que se ofrece en este Pueblo Mágico?

La respuesta inmediata es un contundente sí. Los reportes turísticos indican que en este pueblo metido en las montañas del sur del Estado de México tienen como atractivo o punto diferencial su práctica de comer los calates. La palabra calate viene del náhuatl cala-tl, que literalmente significa rana.

Estos anfibios emergen de la tierra tras el final de las temporadas de lluvia y ante eso son aprovechados como un delicioso guisado. Por ello se indica que son un platillo totalmente arraigado a esa zona del país y se recomienda ir a probarlo entre octubre y diciembre… cuando más se dan o se encuentran en su mejor momento.

Se indica que su sabor es similar al del pollo, solo que con una textura más tierrosa y mineral. Pero no solo se encuentra en su presentación de caldo, sino que puede comerse en salsa verde.

Ranas en Caldo - Se hierven con especias, hierbas de campo y chiles, resultando un tipo consomé.

Este es un guisado con tomate, chile y ajo. Este es más completo y se recomienda comerlo con tortillas hechas a mano.

¿Qué otras cosas se pueden encontrar en este sitio donde se comen las ranas?

Probablemente la experiencia culinaria no sea la más atractiva para muchos, pero Ixtapan de la Sal es un sitio perfectamente reconocible por sus balnearios de aguas minerales. Por ello se podría visitar alguno de los ofertados. Y es que lo que tiene como atractivo este espacio es el permiso dado para que las personas disfruten de las aguas durante la noche, lo cual es único en esa especie de turismo.