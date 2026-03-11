Calle Ocho: el festival latino gratuito en Miami este 15 de marzo

El próximo 15 de marzo se llevará a cabo el legendario Festival de Música Calle Ocho en la Pequeña Habana en Miami. Este día promete estar lleno de mucha música, baile, cultura y, sobre todo, una explosión de diversión latina. El festival se desarrollará a lo largo de 15 cuadras en la SW 8th Street, abarcando desde la SW 12th Avenue hasta la SW 27th Avenue, convirtiendo la zona en el epicentro de la herencia hispana en Estados Unidos.

El evento es totalmente gratuito. Quien desee acercarse para compartir con toda la comunidad latina y disfrutar de los artistas en vivo que se presentarán en los distintos escenarios, puede hacerlo sin costo alguno, lo que lo convierte en el plan familiar por excelencia de este fin de semana.

¿Dónde es el Festival de Música Calle Ocho?

¿Cuándo es? Se realizará este domingo 15 de marzo, en un horario de 11 a.m. a 7 p.m.

Ubicación: Calle Ocho (SW 8th St.), desde la SW 12th Ave. hasta la SW 27th Ave.

Sabores de nuestra tierra: ¿Habrá comida?

La respuesta es un rotundo sí. El festival contará con toda la gastronomía típica latina que tanto nos gusta. Los asistentes podrán deleitarse con croquetas, empanadas, arepas y otros platos favoritos de la cocina hispana, preparados por emprendedores locales que traen el sabor auténtico de cada país a las calles de Miami.

¿Cuáles son los artistas latinos que se presentarán en el Festival de Música Calle Ocho?

El festival promete una cartelera de lujo con la participación estelar de Guaynaa, quien ha sido nombrado el Rey del Carnaval Miami 2026. Junto a él, el escenario vibrará con las presentaciones de:

Osmani García

Lena Burke

Ronkalunga

Melina Almodóvar

Kola Loka

También dirán presente en esta edición La Ganga Salsera, El Yonki y Don Moña, así como diversos DJs y talentos emergentes que animarán los distintos escenarios durante toda la jornada.

¿Dónde estarán ubicadas las tarimas?

Para que no te pierdas a tus artistas favoritos, las tarimas principales estarán distribuidas estratégicamente en las siguientes intersecciones de la Calle Ocho:

13th Ct.

15th Ave.

17th Ave.

19th Ave.

22nd Ave.

24th Ave.

27th Ave.