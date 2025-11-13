Heliud Pulido y Daniel Corral tienen una relación que nadie se imaginaba: más allá de Exatlón México

Exatlón México no solo es un reality deportivo, sino también un espacio donde surgen fuertes lazos de amor y amistad entre sus participantes . Así ocurrió con Heliud Pulido y Daniel Corral, quienes sorprendieron a sus fans al mantener su vínculo incluso después de la competencia.

Este fin de semana, los “hermanitos” asistieron a un evento deportivo en el que demostraron que siguen activos y con toda la energía para competir.

Según contó Heliud durante el evento, fue Daniel quien tuvo la idea de formar equipos de dos para el torneo, y sin pedirle permiso, lo inscribió para hacer equipo con él.

“Esto significó más que una competencia para ambos, ¡te quiero, hermanito!”, escribió Corral en un post de Instagram.

Pero eso no fue todo. Más tarde, el dúo se reunió con otros exparticipantes de Exatlón México, como Gloria Murillo, Samantha, Ingrid Treviño, Daniela Reza y Keno Martell.

Con esto, queda claro que cada atleta forja su propia historia dentro y fuera del reality, dejando atrás los colores de los equipos y la competencia entre ellos.

¿Quién es la esposa de Daniel Corral?

Antonieta Gaxiola es la esposa de Daniel Corral. La pareja se conoció en la primera temporada de Exatlón México, donde el gimnasta fue uno de los finalistas. Tras la competencia, ambos comenzaron a salir y poco a poco surgió el flechazo .

Daniel Corral y Antonieta Gaxiola.

Actualmente, y aunque han existido rumores sobre una supuesta separación, siguen siendo una de las parejas más queridas del deporte y la televisión. Viven juntos y, aunque no han tenido hijos, el año pasado adoptaron a una perrita.

¿Quién es la novia de Heliud Pulido?

La novia de Heliud Pulido es Pame Verdirame , a quien conoció durante la tercera temporada de Exatlón México, cuando ambos formaban parte del equipo Rojo. Desde entonces mostraron una gran química, y en esa misma edición Pulido se coronó campeón.

Heliud Pulido y Pamela Verdirame.

Su relación comenzó oficialmente durante la cuarta temporada del programa. “Me das calma y me motivas todos los días”, le dijo Heliud en una emotiva confesión de amor a nivel nacional.

Ambos tuvieron una hija llamada Rafaela, aunque en las últimas semanas han surgido rumores de que la pareja ya no está junta, algo que ninguno de los dos ha confirmado.