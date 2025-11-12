Exatlón México tendría un nuevo romance que muchos no se veían venir: la posible nueva parejita

En Exatlón México han surgido varios romances que han trascendido el reality y se han mantenido a lo largo de los años, desde Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, hasta Heliud Pulido y Pame Verdirame. Pero ahora, en la nueva temporada, un nuevo amor podría estar naciendo entre dos integrantes del equipo Rojo: Ella Bucio y Humberto Noriega.

¿Qué pasó entre Ella Bucio y Humberto Noriega en Exatlón México?

Durante la transmisión en prime time, fue la propia atleta mexicana quien reveló algunos detalles sobre el medallista, afirmando que él ha mostrado celos, aunque aclaró que aún no son pareja oficial. Según contó, Humberto le habría pedido que no se acercara a otros participantes.

“Es que, la neta, si vas a estar conmigo, quiero que estés conmigo y no andes como pend*** con otras personas”, confesó Ella Bucio a su compañera Edna, quien la escuchaba atentamente. La atleta también admitió que esta situación la ha afectado emocionalmente y que su rendimiento en las pruebas ha comenzado a disminuir.

Esta conversación avivó los rumores de que algo podría estar ocurriendo entre Ella y Humberto. Sin embargo, los fans no tardaron en criticar la actitud del atleta tras lo dicho por Bucio.

(EXATLÓN MÉXICO) Humberto y Ella podrían ser la nueva parejita en Exatlón México.

En el fragmento del programa publicado en la cuenta oficial de Exatlón México en Instagram, varios seguidores opinaron sobre el supuesto romance y advirtieron a Ella sobre algunas “señales” que debería tomar en cuenta.

Un usuario comentó: “Ay, Humberto, Edna tiene razón, tan guapo y tan inseguro. Mejor que alguien le diga que se concentre en la competencia, por favor”. Otra fan escribió: “Y yo pensé que el reencuentro de Ella y Mau podría revivir alguna llama”.

Mientras tanto, alguien más recordó que Humberto le había dedicado una de sus carreras a su novia, Daniela Gallardo, por lo que “podría estar usándola” en el reality.

¿Humberto Noriega terminó con su novia Daniela Gallardo?

Otro momento clave de esta historia es la reciente decisión de Humberto Noriega de dejar de seguir a Daniela Gallardo en Instagram , lo que desató especulaciones sobre una posible ruptura entre ambos. ¿Será por Ella Bucio?

Solo el tiempo dirá qué pasará con este triángulo amoroso que se está formando en Exatlón México.

