Exatlón México | Jerry y el Equipo Rojo se cuestionan la reacción del Equipo Azul tras la salida de Natasha: “¿Dónde está el respeto?”
Jerry y los miembros del Equipo Rojo escucharon desde la Villa 360 cómo los del Equipo Azul reían y jugaban después de la eliminación de Natasha.
La eliminación de Natasha provocó que Jerry se enfureciera con el Equipo Azul. Los rojos aseguran que, después de mostrarse afectados por la salida de Natasha, al regresar a la barraca comenzaron a reír y jugar, considerándolo una falta de respeto.