¡Con el ex de su hermana! Kunno confiesa IMPACTANTES detalles de cómo fue su primera vez (VIDEO)

En una dinámica sobre experiencias íntimas, Kunno dejó atónitos a sus compañeros de La Granja VIP al revelar que su primera vez ocurrió con un vecino. La mayor sorpresa fue que, al contárselo a su hermana, descubrió que se trataba del mismo chico que la había estado pretendiendo a ella, desatando carcajadas y asombro entre los Granjeros.