“¿Qué me está pasando?”: Kunno se preocupa por los cambios físicos que ha sufrido en La Granja VIP (VIDEO)

Antes de la gala de este lunes en La Granja VIP, Kunno expresó su angustia por los estragos del encierro: "¿Qué me está pasando?”. El influencer se alarmó al exclamar que se le estaba cayendo el pelo, aunque al final fue una falsa alarma. Sin embargo, confesó mantener otra preocupación: sospecha que le están saliendo canas.