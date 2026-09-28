Exatlón México | ¡Los azules cuestionan a Pato! Creen que se está guardando para la semana de riesgo
Tras ganar la ventaja, los Atletas del Equipo Azul hablaron sobre la ausencia de Pato en la competencia y expusieron sus dudas sobre su estrategia.
Después de conquistar el Juego por la Ventaja, los integrantes del Equipo Azul analizaron lo ocurrido en la competencia. Algo que llamó mucho la atención fue que Pato no compitiera en un Juego tan importante. Los Atletas del Equipo Azul creen que es una estrategia para resguardarse.