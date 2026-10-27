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Exatlón México: Karol alza la voz y se queja de Doris y sus gritos durante las competencias

Karol aprovechó que el Equipo Rojo estaba reunido para señalar que Doris tiene la costumbre de gritar con mucha ansiedad en sus oídos y provocar que se distraigan.

Karol se queja con el Equipo Rojo de que la voz de Doris y sus gritos durante la competencia resultan algo bastante molesto que impide muchas veces su concentración. Ella señala que en dos ocasiones ella ha sentido que Doris le grita en el oído.

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