Granjeros dan su opinión sobre la primera jornada de Daniela “Bebeshita” como Capataz; Kevyn “Bicolor” con trato especial en La Granja VIP

Los Granjeros son cuestionados sobre cómo ha sido el liderazgo de “Bebeshita” al ser la primera Capataz de La Granja VIP, además de tener buenos comentarios por parte de los Granjeros al asegurar que los Peones se han puesto a trabajar. Mientras que Kevyn “Bicolor” aseguró que ha recibido un trato especial.