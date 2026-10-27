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Granjeros dan su opinión sobre la primera jornada de Daniela “Bebeshita” como Capataz; Kevyn “Bicolor” con trato especial en La Granja VIP

¿Un buen desempeño? Granjeros dan su opinión sobre el trabajo de “Bebeshita” al ser Capataz en su primer día, esto fue lo que comentaron en La Granja VIP

Los Granjeros son cuestionados sobre cómo ha sido el liderazgo de “Bebeshita” al ser la primera Capataz de La Granja VIP, además de tener buenos comentarios por parte de los Granjeros al asegurar que los Peones se han puesto a trabajar. Mientras que Kevyn “Bicolor” aseguró que ha recibido un trato especial.

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