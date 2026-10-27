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Exatlón México Programa Completo 27 de octubre de 2026: Algunos Atletas pierden la cabeza y otros revelan dolorosos momentos en medio de competencias con resultados brutales

Este martes 27 de octubre de 2026, los Atletas comienzan a festejar el Halloween en medio de la locura y competencias intensas en Exatlón México.

Revive el programa completo de este martes 27 de octubre en Exatlón México. Los Atletas nos regalaron varios momentos entrañables más allá de las competencias. Por si fuera poco, se rompieron récords y se obtuvieron victorias aplastantes.

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