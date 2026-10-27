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Ivonne Montero es la primera duelista para el Duelo de Nominación de la semana 8 de La Granja VIP

¡Ya tenemos al primer duelista del Duelo de Nominación en la semana 8 de La Granja VIP! Daniela “Bebeshita” se encarga de seleccionar a Ivonne Montero

Para hoy, 27 de octubre, Daniela “Bebeshita” por ser el Capataz tiene el poder de escoger a uno de los Granjeros para que se vaya al Duelo de Nominación, escogiendo a Ivonne Montero, asegurando que dicho movimiento fue parte de la estrategia de su equipo. Revive la reacción de los Granjeros en La Granja VIP.

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