Ivonne Montero es la primera duelista para el Duelo de Nominación de la semana 8 de La Granja VIP

Para hoy, 27 de octubre, Daniela “Bebeshita” por ser el Capataz tiene el poder de escoger a uno de los Granjeros para que se vaya al Duelo de Nominación, escogiendo a Ivonne Montero, asegurando que dicho movimiento fue parte de la estrategia de su equipo. Revive la reacción de los Granjeros en La Granja VIP.