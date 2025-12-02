Fue leyenda de Exatlón México, pero estuvo en la cárcel tras detener a un presunto abusador

El programa de Exatlón México no sólo reúne a los mejores atletas de alto rendimiento de todo el país, también cuenta con héroes, de esos que son reales como este deportista que se vistió con una playera azul y que tuvo el valor de detener a un supuesto abusador, tras esta hazaña fue encarcelado.

¿Quién es la leyenda de Exatlón México que atropelló a un presunto abusador?

La leyenda de Exatlón México que atropelló a un presunto abusador fue Irving Acosta, el exatleta Azul fue detenido en el estado de Veracruz luego de que el héroe atropellara a un hombre que supuestamente habría intentado abusar sexualmente de una mujer en un fraccionamiento de Boca del Río.

Estos hechos se dieron el 15 de agosto de 2024; el atleta de Exatlón México circulaba en su camioneta junto con su padre; pero ambos se percataron que una mujer estaba pidiendo auxilio y alertó que un motociclista la estaba molestando y amedrentando para llevarla a un baldío; fue aquí donde Irving Acosta decidió aventarle su unidad móvil a este supuesto abusador.

¿Qué pasó con Irving Acosta tras atropellar al presunto abusador?

Tras atropellar al presunto abusador, las autoridades de la zona llegaron y fue cuando la Policía Estatal y cuerpo de la Secretaría de Marina, junto con paramédicos, atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital luego de presentar varias lesiones. Sin embargo, quien también fue detenido fue el exparticipante de Exatlón México.

¿Cómo fue que dejaron libre a Irving Acosta?

Fue un colectivo quienes ejercieron la presión social para que liberaran a este atleta, y es que de acuerdo con este grupo, el sujeto que fue identificado como Raúl N, había sido captado en más de una ocasión haciéndose tocamientos mientras caminaba o cuando circulaba en su motocicleta.

Este grupo también revelaron en las redes sociales que, el presunto abusador ya había sido señalado por acosar a varias personas desde el 2022 en la zona en donde Acosta lo había atropellado. Fue aquí donde, las autoridades del estado de Veracruz publicó en su cuenta oficial de X antes Twitter, que la situación legal de Raúl N y de la leyenda del reality de TV Azteca, ya estaba aclarada.

¿Quién es Irving Acosta, el héroe que detuvo a un presunto abusador ?

Irving Acosta quien se especializó en el ciclismo BMX, pudo llegar a la segunda temporada del programa narrado por Antonio Rosique; aunque no quedó campeón de esa campaña pudo ganar varios premios y uno de los más importantes es que consiguió una medalla; sin embargo, por motivos personales decidió abandonar las playas de República Dominicana.

