Exatlón México: ¿A qué se dedica Pascal Nadaud tras no llegar a la novena temporada del reality show?

Pascal Nadaud es una de las leyendas que todos los televidentes quieren ver, sin embargo, The Viper no pudo competir en la novena campaña de Exatlón México, una ausencia bastante notable, ya que el jugador de rugby es un elemento que siempre da puntos y sobre todo, es uno de los líderes natos del equipo Azul.

De acuerdo con lo que se ha visto en las redes sociales del atleta celeste, Pascal Nadaud se ha dedicado al modelaje, y a subir varias rutinas de ejercicio, las cuales le han servido a muchos de sus seguidores, quienes en la caja de comentarios de Instagram le agradecen estos consejos.

¿Quién es Pascal Nadaud?

The Viper es un jugador de rugby que ha forjado su carrera en las playas de Exatlón México, donde ha participado en varias temporadas, siendo en 2024 su última competencia de este reality show. El también modelo es originario de Jalisco, cuenta con 30 años y dentro de su trayectoria deportiva, cuenta con unos Juegos Olímpicos de Río en 2016, esto con la Selección Nacional de Rugby.

Nadaud fue uno de los primeros atletas que inauguraron la aventura de Exatlón México, programa que se estrenó en el 2017; desde ahí ha estado 3 veces más en la marca; en la campaña de Titanes contra Héroes fue el eliminado número 26, y el domingo 28 de febrero de 2021, para que en el 2024 también no pudiera seguir tras perder ante Dan Noyola y Javi Márquez en la Pugna Máxima.

Pascal Nadaud y Paulina Menchaca

En la temporada 7 de Exatlón México la jugadora de voleibol Paulina Menchaca entró como parte de una de las nuevas atletas a las playas del país dominnicano; la también veterinaria fue un verdadero dolor de cabeza para los Rojos, incluso la misma Nataly Gutiérrez dijo que, la fortaleza de esta competidora era que se creía una ganadora, de hecho se llevó varios puntos a leyendas de la marca.

Sin embargo, Paulina Menchaca dio mucho de qué hablar cuando en una entrevista dijo que sentía algo por Pascal Nadaud, y aseguró que, el icono celeste del reality show le daba muchos consejos, además la apoyaba en todo; estas acciones hicieron que la veterinaria sintiera algo más que amistad por el modelo celeste.

