Los halo eyes, tutorial para conseguir esta tendencia paso a paso

Los halo eyes son una de las técnicas de maquillaje que actualmente está en tendencia y que además pueden ayudar a despertar la mirada, corregir características como los ojos hundidos y brindar un aspecto más despirto y juvenil.

Esta técnica de maquillaje fue diseñada para dar profundidad y dimensión a los ojos a través de un juego de luces y sombras. En general, consiste en aplicar un tono más oscuro en las esquinas y un toque de luz en el párpado móvil.

Paso a paso para conseguir unos halo eyes

Preparar el párpado

Antes de iniciar con este maquillaje es necesario utilizar un primer o corrector claro en todo el párpado móvil para así unificar el tono y conseguir que las sombras se adhieran y difuminen mejor.

Color de transición

Con una brocha para difuminar se debe aplicar un tono medio en la cuenca del ojo, como una especie de prebase que ayudará a degradar los colores más oscuros más adelante.

Define los extremos

Necesitas colocar la sombra más oscura en la esquina externa y en la interna, por donde está el lagrimal. Mientras que el párpado móvil debe estar libre de cualquier sombra oscura o con poco residuo.

Conecta los extremos

Una vez concretado el paso anterior, será necesario unir los dos puntos oscuros a través de la cuenca y formando una especie de puente, pero dejando libre el centro del párpado móvil para colocar el punto de luz.

Halo eyes

En este paso tomarás una sombra metálica y brillante y la colocarásn justo al centro del párpado móvil. Si se desea una mayor intensidad en el color, se puede colocar con una brocha húmeda, o directamente aplicar glitter con los dedos.

Toques finales

Finalmente, se difuminan los bordes con una brocha pequeña para integrar suavemente todos los colores. Después se repite el esquema en las pestañas inferiores, con sombra oscura a los extremos y brillante al centro. Finalmente, se enchinan las pestañas y se aplica mascara o se usan pestañas postizas para un efecto de mirada mucho más grande.