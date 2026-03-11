uno nuevo
Los halo eyes, tutorial para conseguir esta tendencia paso a paso

La tendencia de los halo eyes es la mejor para los ojos hundidos, aunque se adapta a cualquier tipo de marco y ayuda a que la mirada se vea más grande

Escrito por: Guadalupe Mendoza

Los halo eyes son una de las técnicas de maquillaje que actualmente está en tendencia y que además pueden ayudar a despertar la mirada, corregir características como los ojos hundidos y brindar un aspecto más despirto y juvenil.

Esta técnica de maquillaje fue diseñada para dar profundidad y dimensión a los ojos a través de un juego de luces y sombras. En general, consiste en aplicar un tono más oscuro en las esquinas y un toque de luz en el párpado móvil.

Paso a paso para conseguir unos halo eyes

  • Preparar el párpado

Antes de iniciar con este maquillaje es necesario utilizar un primer o corrector claro en todo el párpado móvil para así unificar el tono y conseguir que las sombras se adhieran y difuminen mejor.

  • Color de transición

Con una brocha para difuminar se debe aplicar un tono medio en la cuenca del ojo, como una especie de prebase que ayudará a degradar los colores más oscuros más adelante.

  • Define los extremos

Necesitas colocar la sombra más oscura en la esquina externa y en la interna, por donde está el lagrimal. Mientras que el párpado móvil debe estar libre de cualquier sombra oscura o con poco residuo.

  • Conecta los extremos

Una vez concretado el paso anterior, será necesario unir los dos puntos oscuros a través de la cuenca y formando una especie de puente, pero dejando libre el centro del párpado móvil para colocar el punto de luz.

  • Halo eyes

En este paso tomarás una sombra metálica y brillante y la colocarásn justo al centro del párpado móvil. Si se desea una mayor intensidad en el color, se puede colocar con una brocha húmeda, o directamente aplicar glitter con los dedos.

  • Toques finales

Finalmente, se difuminan los bordes con una brocha pequeña para integrar suavemente todos los colores. Después se repite el esquema en las pestañas inferiores, con sombra oscura a los extremos y brillante al centro. Finalmente, se enchinan las pestañas y se aplica mascara o se usan pestañas postizas para un efecto de mirada mucho más grande.

