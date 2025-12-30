Ernesto Cázares: este es el nivel de estudios del primer campeón de Exatlón México

Cada temporada de Exatlón México ha estado conformada por deportistas que ponen en alto al país , ya sea como amateurs o como olímpicos. Y uno de los que sin duda alguna está entre los favoritos de los fanáticos, es Ernesto Cázares, conocido por haber sido el ganador absoluto de la primera temporada, cuando compitió con personajes como Rommel Pacheco y Daniel Corral.

¿Qué estudió Ernesto Cázares? Todo sobre la estrella de Exatlón México 2025

La edición 2025 de Exatlón México trajo consigo el regreso definitivo a la pantalla de los "Sky Brothers", la dupla conformada por los hermanos Cázares. Tristemente, Aristeo tuvo que salir antes de tiempo por una fuerte lesión, pero Ernesto permanece fuerte en la contienda y sumando cada vez más seguidores que quieren saber todo sobre él.

Entre las dudas frecuentes es el nivel de estudios del "Niño Maravilla", apodo que le dio Antonio Rosique, pues si bien se hizo conocido desde los 18 años, hay aspectos con los que es un poco reservado. En este sentido, se sabe que Ernesto Cázares cursó hasta la preparatoria, cuando fue alumno del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), en el plantel 61 de Boca del Río, de donde es originario.

Ernesto Cázares pertenece a la primera generación de Exatlón México|Instagram. @exatlonmx

A pesar de que no siguió con la universidad, sí se ha dedicado a perseguir sus metas. Algunos de los proyectos que tiene son una faceta de cantante, su paso por realities como "MasterChef Celebrity" y su propia escuela de parkour. Mientras que en su vida personal es un padre dedicado del pequeño Luciano, su único hijo, fruto de la relación con María José Robles, quien se ha convertido en su compañera de aventuras .

¿Cuándo entró Ernesto Cázares a Exatlón México?

La llegada de Ernesto Cázares a las playas del Exatlón México fue en 2017, como parte de los deportistas elegidos para la primera temporada. Desde ese momento, se convirtió en un digno representante del equipo azul o "los contendientes", quienes se enfrentaron en emocionantes duelos contra el equipo rojo o "los olímpicos", nombres que solían usarse entonces.

Durante las primeras semanas, el atleta, formado en la disciplina de parkour, demostró lo bien que se le daban los circuitos, en especial porque combinaba rapidez, agilidad y destreza. Fue así que rápidamente se convirtió en uno de los preferidos y consiguió permanecer dentro de la competencia hasta la final, cuando venció a Daniel Corral y se convirtió en el primer campeón de Exatlón México, un título que hasta el día de hoy lleva con orgullo.