La regla de Exatlón México que existe gracias a Aristeo Cázares y los azules no recuerdan

Durante las primeras semanas de Exatlón México Décima Temporada, ya se han ido generando nuevas rivalidades entre los equipos. Lo que nadie se esperaba, es que Aristeo Cázares dejaría sin palabras a Adrián Leo, cuando en un intento de presumirse como máximo ganador de medallas, le recordó que ese récord existe gracias al trabajo que hizo durante su debut.

¿Cuál es el récord de medallas que se creó por Aristeo Cázares en Exatlón México?

Los competidores de Exatlón México solo pueden tener 8 medallas acumuladas por los duelos individuales, que generalmente se dan cada semana y que consisten en pruebas de velocidad, agilidad y destreza. Esta regla se estableció en 2018, año en el que Aristeo Cázares pisó por primera vez la competencia y demostró una agilidad sorprendente en los circuitos, por lo que arrasaba en cada reto.

Aristeo y Leo tuvieron una inesperada discusión por el récord de medallas|ESPECIAL

De modo que una vez que el experto en parkour llegó justamente a las 8 victorias, se determinó que este sería el límite permitido y no podrían seguir ganándolas. Lo que aplica hasta que la cantidad disminuya, ya sea porque decidieron usarla en un reto de eliminación o porque se le cedieron a uno de sus compañeros.

Así han sido los intensos confrontamientos entre Aristeo Cázares y Adrián Leo en Exatlón México "¿Me vas a respetar o no?"

La tensa discusión de Aristeo y Leo se dio a raíz de que Antonio Rosique mencionó que el beisbolista tenía el récord vigente de límite de medallas. En respuesta, el atleta de los azules mencionó orgulloso su triunfo y aseguró que fue mucho mejor porque en su primera temporada solo pudo ganarse una y se esmeró en que al regresar, pudiera lucirse en los circuitos.

Estas palabras desataron una risa irónica en el mayor de los "Sky brothers" y no dudó en presumirle que ese límite impuesto para las medallas, es gracias a que él siempre se las ganaba y ya tenía demasiadas listas para usar. Como era de esperarse, esto no le causó gracia a Adrián Leo y se limitó a decirle a su rival que los años no pasan en vano y que ya no era lo mismo que cuando llegó por primera vez a la competencia.

Posteriormente, los atletas volvieron a discutir mientras apoyaban a sus respectivos compañeros, ya que aparentemente Aris no quería que Leo distrajera a los rojos y optó por ponerse a pelear con él. De este enfrentamiento, surgió la polémica frase: "¿Me vas a respetar o no?", que puso en evidencia que los competidores no se llevan nada bien y podrían terminar teniendo una fuerte rivalidad, como pasó con Mario "Mono" Osuna anteriormente.