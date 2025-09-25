Lizli Patiño: la Golden Arm de Exatlón México que dejó huella... ¿Dónde está ahora?

Desde su llegada a Exatlón México, Lizli Patiño se ganó un lugar en el corazón de los aficionados. Su talento como waterpolista, su fuerza en los circuitos y su inigualable puntería la convirtieron en una de las favoritas. La apodaron “Golden Arm” por su gran habilidad con los tiros, y su paso por el equipo azul dejó una marca imborrable en la competencia. Actualmente, su vida fuera de las playas de República Dominicana ha tomado un giro inesperado, lleno de proyectos personales y un nuevo desafío aún más grande.

¿Quién fue Lizli Patiño en Exatlón México?

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Lizli llegó a Exatlón México como refuerzo en diciembre de 2023. Aunque inicialmente era suplente en el proceso de selección, su ingreso al Equipo Azul se dio en un momento clave para la competencia. Con solo 25 años, ya contaba con una destacada trayectoria como deportista profesional de waterpolo, disciplina en la que representó a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, donde obtuvo una medalla de bronce.

Su paso por el reality fue breve debido a una lesión, pero dejó huella profunda. La combinación de técnica, condición física y temple la hizo ganarse rápidamente el respeto de sus compañeros y la admiración del público. Su estilo competitivo reflejaba el trabajo disciplinado que ha mantenido dentro y fuera del agua.

¿Qué ha sido de Lizli Patiño después de Exatlón México?

Fuera de cámaras, Lizli se encuentra en una etapa completamente distinta: la maternidad. Actualmente espera a su primer bebé junto a su esposo, el entrenador de waterpolo René “Chirris” Covarrubias. En redes sociales comparte momentos entrañables de esta nueva etapa, los cuales dejan ver que está disfrutando al máximo su embarazo.

Además de su faceta deportiva y familiar, Lizli también incursionó en el mundo del emprendimiento. En Monterrey, lanzó su propia tienda de ropa femenina bajo la cuenta de Instagram @lila_boutmty. A esto se suma Quinta Colibrí, un espacio para eventos que ofrece en renta, lo que demuestra su capacidad para diversificarse y mantenerse activa en diferentes áreas.

Lizli representa el perfil de atleta integral que Exatlón México impulsó desde sus inicios como una mujer fuerte, determinada y multifacética, cuya historia sigue evolucionando fuera del circuito.

Y aunque hoy su campo de batalla es otro, su brazo dorado sigue siendo recordado por miles de seguidores como uno de los más prometedores que han pasado por el Equipo Azul.