Exatlón México | Batalla por la Villa 360 | Los Azules llegan confiados, pero los Rojos prometen sorprender y defender su territorio

La Batalla por La Villa 360 en Exatlón México desató una tensión brutal entre ambos equipos: Los Azules llegaron con confianza tras sus últimas victorias y dispuestos a evitar a toda costa otra noche en la temida Barraca Metálica, mientras que los Rojos, presionados pero determinados, buscan la mantener el control y la comodidad del hogar más codiciado de la competencia.