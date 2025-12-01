Exatlón México | Batalla por la Villa 360 | Los Azules llegan confiados, pero los Rojos prometen sorprender y defender su territorio
La lucha por la Villa 360 vuelve a encender a Exatlón México: los Azules presionan con fuerza, pero los Rojos se niegan a vivir otra noche en la Barraca Metálica.
La Batalla por La Villa 360 en Exatlón México desató una tensión brutal entre ambos equipos: Los Azules llegaron con confianza tras sus últimas victorias y dispuestos a evitar a toda costa otra noche en la temida Barraca Metálica, mientras que los Rojos, presionados pero determinados, buscan la mantener el control y la comodidad del hogar más codiciado de la competencia.
