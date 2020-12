Caro Mendoza le dice adiós a Exatlón: Titanes vs Héroes tras perder el duelo de eliminación. (VIDEO)

Luego de un complicado duelo de eliminación, la clavadista Caro Mendoza se despidió de las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Pese a ser una de las atletas más carismáticas para los televidentes; incluso, apoyada por sus propios rivales (Héroes), la olímpica mexicana no pudo contra Carmelita Correa y Valery Carranza y le dijo adiós a República Dominicana.

Y es que, desde el pasado viernes, Caro Mendoza fue la primera atleta enviada al duelo de eliminación por su bajo rendimiento. Y, aunque presentaba una lesión que pudo representar que quedara fuera en la batalla por la supervivencia, la clavadista se dijo lista para competir por conservar su lugar, situación que no consiguió.

“No tengo palabras, estoy agradecida. Me costó trabajo al principio, pero pude crear una gran amistad con los dos equipos, con eso me voy. Me dolía la rodilla, pero la medalla de Mati me dio un nuevo significado y el ir para adelante para ganar una carrera”, expresó Caro.

Cabe recordar que Sunshine había estado en medio de la polémica, luego de que externó a sus compañeros, Titanes, que tenía amigos en el equipo Azul; sin embargo, estos le expresaron que debía tener un mayor compromiso con los suyos.

Prueba de ello fueron las palabras de Mati Álvarez, quien le solicitó a su amiga que su relación con Héroes debía quedar de lado en el programa deportivo.

Las diferencias en ningún momento se apagaron, por el contrario, los Azules defendieron a la medallista de Juegos Centroamericanos, quien finalmente se fue por la puerta grande de Exatlón.

CARO se va esta noche de las tierras y playas del EXATLÓN, ella es la eliminada de la semana. ¡Gracias por todo, SUNSHINE! 🔴😭

