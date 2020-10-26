Comparten FOTO de recuerdo de Mati Álvarez en París y los fans de Exatlón: Titanes vs Héroes enloquecen.

La participante de Exatlón México, Mati Álvarez, cautivó a sus seguidores de Instagram a través de una publicación que compartieron desde su perfil oficial.

Y es que quien maneja su cuenta mientras ella se encuentra en las playas más demandantes, publicó una imagen de recuerdo donde la atleta aparece en París.

Te puede interesar:

Aristeo Cázares nos revela su más grande secreto en Exatlón: Titanes vs Héroes. (VIDEO)

Y es que Mati Álvarez es considerada una de las participantes favoritas de Exatlón: Titanes vs Héroes, gracias a su gran talento y desempeño deportivo, mismos que demuestra en cada circuito que recorre.

Esta situación la coloca como una de las favoritas para repertir como ganadora de la quinta temporada de Exatlón.

En la publicación que se realizó se puede ver a Terminator, su apodo dentro del programa deportivo, posando con la Torre Eiffel de espaldas, cuando durante la tercera temporada ganó un viaje a este destino turístico.

Les dejamos unas fotitos de cuando Mati ganó el viaje a París en Exatlón

También te puede interesar:

Ana Lago se frustra y rompe en llanto tras no poder anotar su punto en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Cabe mencionar que la atleta ha demostrado tener una buena amistad con varios de sus compañeros, en especial con Ana Lago, Aristeo Cázares y Mau Wow, aunque siempre se ha mostrado muy sincera, pues recientemente habló con su equipo sobre la falta de ánimo que han tenido en las últimas competencias.

