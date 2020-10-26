Aristeo Cázares nos revela su más grande secreto en Exatlón: Titanes vs Héroes. (VIDEO)

El reality más famoso de la televisión mexicana, Exatlón, forjó a uno de los atletas más queridos: Aristeo Cázares, quien obtuvo el primer lugar en la segunda temporada del programa.

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Con grandes cualidades y habilidades, el exponente de parkour se ha consolidado como uno de los candidatos para ser el ganador de esta edición de Titanes vs Héroes.

El mayor de los hermanos Cázares, sin duda, es un hombre que ha mostrado que tiene mucha fe y paz internamente, lo cual ha mostrado en repetidas ocasiones, pues esto es lo que lo ha llevado a salir adelante.

Además, como todas las personas, Aristeo Cázares también tiene algunos secretos, uno de ellos, recientemente salió a la luz.

Y es que el líder de los Titanes tiene un objeto muy valioso que lleva en sus competencias. Se trata de un collar el cual tiene un significado muy especial y que lo ha llevado a salir adelante.

Todas las noches en punto de las 7:30 puedes ser testigo de las muestras de talento del veracruzano, quien se apunta para ser protagonista en la competencia deportiva.

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