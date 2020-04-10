FOTOS: Daniel Tirado, de Colombia en la Copa Exatlón, es un escalador profesional y estos sus mejores viajes.
El gran competidor es amante de viajar por el mundo y experimentar todas las aventuras que puede encontrar en los países que visita.
En la Copa Exatlón se han conocido a varias figuras del deporte, quienes han revelado sus intereses y pasiones con las que llenan su día a día, como el colombiano Daniel Tirado, un escalador profesional y quien ha realizado grandiosos viajes.
De acuerdo con lo que muestra en su cuenta de Instagram, el deportista de alto rendimiento es un gran amante de los viajes, pues ha viajado a más de 100 lugares, así que su vida está llena de aventuras y diversión.
Te puede interesar:
FOTOS: Hakan Hatipoglu, el competidor más famoso de Turquía en la Copa Exatlón, enternece al lado de su hija, Lila.
Además de que se ha encargado de deleitar su pupila con los grandiosos paisajes que ha visto a lo largo de sus viajes, pues convive totalmente con la naturaleza y fuera de los lujos.
Daniel Tirado, quien fue un gran competidor en Exatlón Colombia, ha demostrado también ser amante de la adrenalina acompañado de grandes vistas; un ejemplo es esta fotografía en la que demuestra sus espectaculares habilidades físicas.
Ver esta publicación en Instagram
Tener sueños moviliza a las personas, pero no se puede seguir adelante con la vida sin luchar de corazón por ellos. Hay que salir de nuestras propias burbujas y empezar a vivir. Hay muchas cosas esperando a concretarse pero tenemos que trabajar duro para lograrlas. @danieltirado . Para leer mis artículos: DineroenSandalias.com
Asimismo, el deportista también ha dejado claro que para él no hay límites y que cualquier lugar es perfecto para escalar sin importar el momento.
Ver esta publicación en Instagram
#Visualízalo Ten presente que todo lo que hay en nuestra “realidad” física no siempre existió. 🤔 . Cada cosa que te rodea primero se creó en la imaginación de una persona, y luego esa persona (con ayuda o ella misma) la hizo realidad. La silla en la que te sientas, la ropa que usas, el teléfono por el que hablas, la comida que comes, la casa en la que vives, el trabajo que tienes… todo nació de una idea en la cabeza de alguien y luego se materializó. . Así que es súper poderoso que visualices eso que quieres tener en tu vida, porque todo se crea primero en lo invisible y luego se manifiesta en lo visible, porque el origen de todo está en la energía (o sea en una idea) y la materia es el resultado, no al contrario, como solemos creer. . La mente es súper hábil para crear “películas” en la pantalla de tu imaginación, entonces utilízala. Visualízate en el lugar que sueñas, o en el trabajo que sueñas, o con la persona que sueñas, o con el cuerpo que sueñas, en fin, lo que sea que tú desees, visualízate en esa realidad, como si ya fuera un hecho. . Y haz de esa visión una experiencia lo más real posible. Siente los olores, las texturas, la temperatura, las emociones… Todo eso que imaginas, realmente lo estás creando, y sí o sí se hará realidad en tu vida, así como lo que has experimentado hasta hoy han sido creaciones anteriores de tu autoría. . PD: Hoy ya vamos en el día dos del #Desafio30X desde mi blog, un coaching que ando dictando GRATIS para ayudarte a alcanzar esa vida ideal, y materializar todos esos sueños que traías desde chico... . Así que si apenas te estás enterando, adelante, aún puedes comenzar! Y para los que vienen a diario conmigo, ahí ya les deje el reto del día... DineroenSandalias.com 🔥
¿Lujos? Sólo el de ver increíbles amaneceres en paisajes naturales. Tras ser un gran viajero, recorre hasta los lugares más escondidos que hay en el mundo.
Ver esta publicación en Instagram
El mejor Glamping de Colombia! Pasa las fotos... 😍🇨🇴 . El lugar queda a solo 25 minutos de Medellín en la vía al Retiro, y les aseguro, verán los amaneceres más alucinantes de sus vidas sobre la represa! . Se llama @lamontanasagrada_ y cuenta con jacuzzis, duchas al aire libre con vista a las estrellas, decorados de lujo y rodeado de 160 hectáreas de bosque nativo, donde les aseguro pasarán una noche muyyy especial con su pareja! . Reservas: +57 (305) 2311744 👉🏼 @lamontanasagrada_
Sin duda, su cuenta de Instagram está lleno de asombrosas postales que toma para recordar cada uno de los lugares que visita.
Ver esta publicación en Instagram
No te resignes, no hagas lo que te haga infeliz, no arruines tu vida con historias que no desees contar, mejor aprende de lo que has hecho y llénate de fuerza para seguir el camino que tanto deseas alcanzar. . Es tu decisión si no le quieres dar un buen sentido a tu vida, o si por el contrario, la haces brillar con todo su potencial! 🙏 . Blog: DineroenSandalias.com Foto: Nuquí, Colombia...
Pero, eso sí, en cualquier país que visita no se olvida de su amada Colombia, en donde vive con su hermosa esposa y su pequeño hijo, el cual curiosamente nació mientras él comenzaba su participación en Exatlón.
Ver esta publicación en Instagram
Tu vida está completa tal y cómo es, así que agradece y abraza el presente. 🙏 . Y si tu infelicidad o inconformismo frente a la vida radica en la angustia de pensar en qué pasará con tu futuro, déjame decirte que al vivir en un futuro inexisten no podrás disfrutar genuinamente del presente y tu angustia será en vano pues solo tienes la vida suficiente para vivir el día de hoy pero no el día de mañana… . Asi que deja el futuro para el futuro, y elige disfrutar el presente pues es lo único que tienes y si no encuentras motivos suficientes para hacerlo, empieza a observar cuidadosamente los pequeños detalles que te rodean. . Es que la felicidad es una decisión de vida que se toma a pesar de las circunstancias… . Himalayas, Nepal. DineroenSandalias.com
Claro que con sus increíbles postales no pueden faltar algunos mensajes llenos de positivismo y buena vibra, los cuales encuentra en la paz de los lugares desiertos que conoce.
Ver esta publicación en Instagram
Un día te levantas, respiras profundo, sientes el frío de la mañana y buscas un buen café. Tu forma de iniciar el día es preguntándole al espejo en qué momento has llegado a ese lugar en el que estás de pie, a ese aprendizaje anclado en tu cabeza, a esa energía que corre por tus venas y a esa pasión que hace latir cada vez más fuerte tu corazón. . Entonces recuerdas todos los esfuerzos, los sacrificios, las noches en vela y el cansancio mental. Es ahí, en ese momento, cuando confirmas lo hermosa que es la vida, te sientes orgulloso de lo que has construido y estás seguro que puedes seguirte comiendo el mundo. . Es ahí cuando recuerdas que todo ha valido la pena, es ahí donde sonríes en el espejo, vuelves a respirar profundo y agradeces por estar allí. . Luchen por sus sueños, no hay nada más satisfactorio que levantarse una mañana y saber que se cumplieron 🙏🏻 . Lugar: Namibia 🇳🇦 DineroenSandalias.com
Y, como ya lo ha dejado claro, sus miedos son menores a comparación de su pasión por la aventura, así que en casa viaje no pierde la oportunidad para disfrutar de aventuras extremas.
También te puede interesar:
Las mejores experiencias de Cassandra Ascencio y Heber Gallegos, los finalistas de ‘Exatlón’ y segundo lugar dentro de la competencia.