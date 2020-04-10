FOTOS: Daniel Tirado, de Colombia en la Copa Exatlón, es un escalador profesional y estos sus mejores viajes.

En la Copa Exatlón se han conocido a varias figuras del deporte, quienes han revelado sus intereses y pasiones con las que llenan su día a día, como el colombiano Daniel Tirado, un escalador profesional y quien ha realizado grandiosos viajes.

De acuerdo con lo que muestra en su cuenta de Instagram, el deportista de alto rendimiento es un gran amante de los viajes, pues ha viajado a más de 100 lugares, así que su vida está llena de aventuras y diversión.

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Además de que se ha encargado de deleitar su pupila con los grandiosos paisajes que ha visto a lo largo de sus viajes, pues convive totalmente con la naturaleza y fuera de los lujos.

Daniel Tirado, quien fue un gran competidor en Exatlón Colombia, ha demostrado también ser amante de la adrenalina acompañado de grandes vistas; un ejemplo es esta fotografía en la que demuestra sus espectaculares habilidades físicas.

Asimismo, el deportista también ha dejado claro que para él no hay límites y que cualquier lugar es perfecto para escalar sin importar el momento.

¿Lujos? Sólo el de ver increíbles amaneceres en paisajes naturales. Tras ser un gran viajero, recorre hasta los lugares más escondidos que hay en el mundo.

Sin duda, su cuenta de Instagram está lleno de asombrosas postales que toma para recordar cada uno de los lugares que visita.

Pero, eso sí, en cualquier país que visita no se olvida de su amada Colombia, en donde vive con su hermosa esposa y su pequeño hijo, el cual curiosamente nació mientras él comenzaba su participación en Exatlón.

Claro que con sus increíbles postales no pueden faltar algunos mensajes llenos de positivismo y buena vibra, los cuales encuentra en la paz de los lugares desiertos que conoce.

Y, como ya lo ha dejado claro, sus miedos son menores a comparación de su pasión por la aventura, así que en casa viaje no pierde la oportunidad para disfrutar de aventuras extremas.

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