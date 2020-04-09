Las mejores experiencias, durante la competencia, de Cassandra Ascencio y Heber Gallegos, finalistas de ‘Exatlón’.

Durante 30 semanas estuvimos viendo las mejorías que los atletas comenzaron a mostrar en la competencia. Cassandra Ascencio y Heber Gallegos fueron algunos de ellos y fue gracias a su destreza, fuerza y velocidad que se lograron posicionar como los finalistas de Exatlón México y los mismos que llevaron al límite a Mati Álvarez y Heliud Pulido. Una de las cosas que nunca olvidarán son las experiencias que vivieron dentro de las playas.

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Cassandra Ascencio

Cassanda ha quedado marcada de por vida por la increíble experiencia que se llevó después de esas semanas, pero las cosas que más se le quedarán en su mente, fue aquella vez que hicieron el recorrido en el globo aerostático, pues a pesar del miedo que tenía, lo mejor fue saber que todo su equipo estaba junto disfrutando de la vista y las alturas.

La mágica relación que nació entre David (La Bestia) y Cassandra hicieron que la concursante apreciara los momentos en los que estaba a solas con él, pues podían platicar de todo un poco. Esto era algo extraño debido a que David era uno de los más serios. Ascencio no ha negado ni confirmado que hay algo más que una amistad entre ellos.

Sin duda, sabe que a pesar de que no se llevó el triunfo, esto se convirtió en una de sus experiencias favoritas, pues al ser la única competidora azul, la hizo sentirse digna de estar ahí, enfrentándose con una de las más fuertes como Mati.

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Heber Gallegos

Las mejores experiencias que disfrutó Heber fue poder estar creciendo de la mano de su amigo y ganador del primer lugar, Heliud Pulido. El originario de Chihuahua asegura que, aunque le faltó fortaleza mental, nunca olvidará el día que casi gana el Exatlón 2020.

La emoción de una final no podía estar completa sin algunos de sus compañeros que días anteriores habían sido eliminados y regresaron solamente para echarles porras. Aunque a Heber le hubiera encantado ver a todos, los ánimos que le inyectaron fue de las mejores experiencias que pudo tener el velocista.

Los enfrentamientos que tuvieron con otros países y que hacía que azules y rojos portaran los mismos colores, fueron de las cosas favoritas de Gallegos. Para ellos era muy difícil que pudieran trabajar juntos y sólo en estas competencias fusionaban sus fuerzas.