FOTOS: Así fue como creció romance entre Casandra Ascencio y David ‘La Bestia’ Juárez en Exatlón.

La tercera temporada de Exatlón fue una de las mas emocionantes en donde tuvimos todo tipo de aventuras, desde lesiones, competidores que nos tuvieron de abandonar por cuestiones médicas, grandes rivalidades, pero lo más emocionante fue el amor que se formó durante varias semanas entre Casandra Ascencio y David Juárez.

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Ambos eran integrantes del Equipo de Contendientes, los dos llegaron a las rondas finales, desde el principio de la competencia Exatlón tuvieron una gran amistad que se fue haciendo más fuerte con el paso de las semanas, sin embargo, esa amistad tenía una química bastante especial entre ellos por lo que los rumores sobre un romance no se hicieron esperar.

Por lo que no fue nada raro que en una ocasión las cámaras de Exatlón los captaran besándose, esta fue la razón por la que en algún momento sus propios compañeros llegaron a mencionar que se gustaban desde hace tiempo, pero que la personalidad de David era muy tímida.

Casandra desde que llegó está detrás de él pero David es así (callado). Puede ser que a David también, pero él nunca lo va a demostrar porque no puede, así es y es su forma de expresar el amor

En otra ocasión fue una declaración directa de David, pues en una dinámica del Equipo Azul nuestra querida ‘Bestia’ confesó que para él Casandra era la más bonita de la competencia.

Ya fuera de las playas de Exatlón, Casandra confesó en el programa 'Enamorándonos' que desde su llegada al Equipo Azul, David se le hacía el competidor más atractivo de la aventura. En donde a petición del público, se dieron un pequeño beso.

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Hasta el momento ninguno de los dos ha declarado su relación de forma oficial, pero podremos esperar a que Casandra regresé de su participación en la Copa Exatlón y ver qué sucede con ese romance.