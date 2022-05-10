Lista completa de todos los ganadores de los NFTs exclusivos del Exatlón
¡Felicidades a todos los ganadores!
Ganadores de Medalla
1. Luis Ángel F.
2. Amahirany Mariell H.
3. Sandra Patricia A.
4. Arturo S.
5. Dalia Ximena Briones.
6. Alma Edith Mendoza
7. Cindy Oyuky H.
8. María Sarahi R.
9. César S.
10. Isabel S.
11. Juan David A.
12. Emilio E.
13. Carlos F.
14. Luis Manuel R.
15. Fernanda M.
Ganadores de Playera azul de David Juárez
1. Erika Gisela L.
2. Germán Eduardo V.
3. José Armando J.
4. José Guillermo M.
5. Diana Laura A.
6. Adriana A
7. Guadalupe R.
8. Diego H.
9. Josué M.
10. Lilian C.
Ganadores de Playera azul de Ernesto Cázares
1. Aldo Daniel C.
2. Martha Daniela A.
3. Tanya L.
4. Eder Alberto G.
5. Pedro M.
6. Jesús S.
7. Karla Yamileth M.
8. Eduardo M.
9. Daniel L.
10. Eruviel G.
Ganadores de Playera azul de Evelyn Guijarro
1. Mónica Iraiz S.
2. Michael Stefanía S.
3. Esteban Alejandro C.
4. Rubí del Rocío C.
5. Alma Rocío G.
6. Melissa V.
7. César O.
8. Silvia G.
9. Adriana Isabel M.
10. Sebastián P.
Ganadores de Playera azul de Koke
1. Julio César M.
2. César C.
3. Roselía Yanet V.
4. Alejandra Lizeth G.
5. Martín León N.
6. Alfredo M.
7. Jorge Armando S.
8. José Manuel R.
9. Ana Victoria P.
10. Jorge V.
Ganadores de Playera azul de Macky
1. Emmanuel H.
2. Sergio Said H.
3. Valeria P.
4. Lluvia S.
5. Lizandi T.
6. Denisse Montserat M.
7. Pedro Alberto W.
8. Alberto C.
9. Jessica B.
10. Abel N.
Ganadores de Playera roja Ana Lago
1. Ángel I.
2. Edgar Ismael F.
3. Arturo A.
4. Óscar A.
5. Rogelio R.
6. Laura Elena G.
7. Carlos P.
8. Roberto R.
9. Arturo L.
10. Natalia D.
Ganadores de Playera Roja Aristeo Cázares
1. Marllen L.
2. Oscar Alejandro N.
3. Denise Montserrat M.
4. María Fernanda Q.
5. Soledad C.
6. Brenda S.
7. Angélica T.
8. Karla D.
9. Raúl Z.
10. Federico C.
Ganadores de Playera Roja Heber Gallegos
1. Aide Nallely H.
2. Merieli S.
3. Alma Angelina Y.
4. Aurora A.
5. Anais Yadira G.
6. Christopher J.
7. Rosa Icela Crisrina G.
8. Jennifer Vanessa M.
9. Tamara A.
10. Eduardo V.
Ganadores de Playera Roja Heliud Pulido
1. Jorge Eduardo C.
2. Eva G.
3. José Armando R.
4. Aurelia Natalia G.
5. Saúl R.
6. Sergio B.
7. José María H.
8. Juan Antonio A.
9. Javier C.
10. Ernesto M.
Ganadores de Playera roja Mati Álvarez
1. Estefany B.
2. Gloria A.
3. Paola G.
4. Mariel G.
5. Estrella C.
6. Ricardp A.
7. Luis María G.
8. Gabriel Z.
9. Marco Q.
10. Julieta G.
Ganadores de Trofeo
1. Ariel M.
2. Jonathan M.
3. Francisco Javier F.
4. Brenda R.
5. Martha M.