Exatlón México | Se realiza la Batalla Colosal, los atletas de alto rendimiento van a desear tener el gran premio
¿Quién ganará? En Exatlón México se disputa un premio inesperado en Santo Domingo, muchos van a desear tenerlo para disfrutar de un gran evento. Descubre qué pasó
En la Batalla Colosal los atletas de alto rendimiento de Exatlón México buscaran la posibilidad de ganarse una “Noche de Basquetbol Profesional” en Santo Domingo, una premio que muchos desean obtener para disfrutar del gran deporte. Descubre quién fue el vencedor