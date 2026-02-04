Pame Verdirame: este es el nivel de estudios de la expareja de Heliud Pulido y exparticipante de Exatlón México

Pame Verdirame pasó por Exatlón México y desde entonces se consolidó como una de las deportistas preferidas por los fans, gracias a su carisma y a su destacada carrera en el mundo del futbol. Desde ese momento, quienes la siguen no se han perdido detalle de su vida, desde cómo es su familia hasta qué nivel de estudios tiene, pues se sabe que cuenta con el grado de licenciada.

Pamela, su nombre completo, debutó en 2018 en la competencia de Azteca. Nació en la Ciudad de México, aunque sus padres son originarios de Monterrey, Nuevo León. Su padre fue un legendario futbolista: Sergio Verdirame.

Esta inspiración hizo que Pame se enamorara del futbol y comenzara a practicarlo desde muy pequeña; incluso debutó profesionalmente en 2017. No obstante, pausó su carrera para dedicarse al estudio . Primero se inscribió en la licenciatura de Arquitectura, pero después de dos años la dejó y experimentó con el Diseño de Modas, una faceta que le encanta y que suele presumir junto a su hija, Rafaela, fruto de su relación con Heliud Pulido.

En redes sociales, la exfutbolista femenil cuenta con una gran comunidad de seguidores que está al pendiente de todas sus publicaciones. En Instagram, por ejemplo, suma más de 707 mil seguidores, lo que demuestra que sigue siendo una deportista famosa que inspira a muchos.

No obstante, recientemente su nombre se volvió tendencia luego de que su familia atravesara por una difícil situación. Sigue leyendo para conocer qué ocurrió.

¿Qué le pasó a Pame Verdirame y a su hija?

Recientemente, Pame Verdirame informó a sus seguidores en Instagram que había estado ausente debido a que ella y su hija se enfermaron. Detalló que presentó síntomas intensos como tos, vómito, dolor corporal y fiebre. “Nunca me había sentido tan mal”, expresó.

Rafaela es la hija de Pame Verdirame y Heliud Pulido.|Instagram de Pame Verdirame

Afortunadamente, las cosas volvieron a la normalidad y ahora Pame continúa compartiendo historias de su día a día como madre, aunque persisten las sospechas de una posible ruptura con Heliud, ya que desde hace tiempo no publican contenido juntos.