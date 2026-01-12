Doris del Moral: este es el nivel de estudios de la participante de Exatlón México

Doris del Moral se ha convertido en una de las participantes más queridas y competitivas de Exatlón México, gracias a su talento, disciplina y carácter fuerte. Sin embargo, más allá de su desempeño en los circuitos, muchos se preguntan por su vida fuera del reality, en especial cuál es su nivel de estudios y formación académica, un aspecto que también habla de su constancia y preparación.

Con 30 años, la mujer que actualmente compite en el equipo azul, tiene licenciatura en Educación Física, lo que significa que completó estudios universitarios en esta área para formarse como profesional del deporte y la actividad física. No obstante, no es su única disciplina.

¿En qué otras actividades se destaca Doris del Moral?

La oriunda de Tabasco además es reconocida por su trayectoria en el patinaje de velocidad, donde ha sido campeona nacional y seleccionada en competencias internacionales para representar a México antes de convertirse en competidora del popular reality.

De hecho, desde pequeña siempre le gustó el deporte; practicó natación, taekwondo, gimnasia, futbol, entre otros, de acuerdo al portal Famous Birthdays.

Su práctica en el patinaje llegó a ocasionar discusiones con su madre, quien le decía que no iba a poder usar falda, vestidos y zapatillas. Sin embargo, esa pelea terminó cuando la deportista ganó una medalla de bronce.

Esto se sabe de la participación de Doris del Moral en Exatlón México

Del Moral es una de las atletas más destacadas del programa, conocida por su fuerza, experiencia y trayectoria en múltiples temporadas. Ha participado varias veces en Exatlón México y se ha ganado apodos como "Doris Power" por su rendimiento en los circuitos.

En la temporada actual, Doris sufrió una fuerte lesión durante una competencia, lo que obligó a los servicios médicos del reality a atenderla y trasladarla en ambulancia para estudios más detallados. Esto generó preocupación entre los fans sobre si podrá seguir en la contienda.

A pesar de las dificultades, sigue siendo considerada una de las figuras más fuertes del equipo Azul, con un estilo competitivo que la ha mantenido como una participante clave en su grupo.