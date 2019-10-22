Pamela Verdirame | Exatlón

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

- 22 años.

- CDMX.

- Fútbol.

- Jugadora profesional de la Liga Mx Femenil.

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