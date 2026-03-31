El Otro Lado de Los Realities | Villaluz rompe el silencio y revela qué sintió por su apodo en Exatlón México
El eliminado más reciente de Exatlón México habla sobre el apodo que le puso Antonio Rosique.
Tras su reciente salida de Exatlón México, Javier Villaluz compartió lo que realmente sintió sobre el apodo que recibió durante la competencia. El sobrenombre, que le fue dado por Antonio Rosique, generó conversación entre los fans, y ahora el atleta decidió sincerarse sobre cómo lo vivió dentro del reality.