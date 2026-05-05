Exatlón México: ¿Quién gana HOY martes la Batalla Colosal de Exatlón México?

La novena temporada de Exatlón México está viviendo sus últimos días y solo será cuestión de tiempo para conocer quien será el atleta que se corone como el gran campeón de esta edición. Mientras la final se acerca, esta noche los atletas competirán por una recompensa colosal y la pregunta que más crece entre los fanáticos del reality deportivos es la misma: ¿Cuál será la escuadra que se quede con la victoria de la novena temporada?

Ahora lee:El Otro Lado de Los Realities: Programa del 4 de mayo del 2026

¿Cómo llegan las escuadras a la contienda de esta noche?

Es importante señalar que hoy 5 de mayo del 2026, las escuadras se encuentran una contienda determinante, que podría cambiar de manera definitiva el rumbo da novena temporada de Exatlón México.

Por un lado, los fanáticos de la escuadra Azul saben que sus atletas ha comenzado a pasar por una racha inestable, no obstante, sus seguidores aseguran que serán ellos quien se queden con la recompensa colosal de la noche, pues a lo largo de la temporada han sido dominantes ante estas recompensas.

Del otro lado, los seguidores del Equipo Rojo saben que la garra deportiva se ha hecho o presente durante las últimas semanas, por lo que esperan que sean los atletas Rojos quienes se queden con una de las últimas grandes recompensas que tiene por ofrecer la novena temporada de Exatlón México.

¿Especulaciones sobre la Batalla Colosal?

A pesar de que la semana 32 ha traído consigo una contienda determínente, es importante señalar que dentro de una competencia como lo es Exatlón México, cualquier cosa pude pasar y tanto los atletas, como los seguidores del reality deportivo saben que la paz mental será determínente ante la creciente tención por llegar a la gran final.

No te pierdas nada de la contienda deportiva más demandante de México solo por Azteca Uno y todas nuestras redes sociales.