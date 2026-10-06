Exatlón México | ¡Ella Bucio desata la TENSIÓN en la Villa 360! Un comentario sobre la comida enfurece a Emilio
Durante una de las comidas del Equipo Rojo, Ella Bucio puso sobre la mesa el tema de cuidar las porciones para que no se terminen los huevos y Emilio enfureció.
La convivencia dentro de la Villa 360 se puso un poco complicada luego de que Ella Bucio decidiera señalar que había que cuidar las porciones por persona de los huevos para que no falte este alimento en el futuro. Emilio no lo tomó bien y arremetió contra ella.