Alex Fernández respalda a Camila después de su error al cantar el himno y las críticas

Este fin de semana, la polémica estalló cuando Camila Fernández cometió un error al cantar el himno nacional en la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Edgar Berlanga en Las Vegas. Sin embargo, su hermano mayor, Alex Fernández , la ha respaldado públicamente, reconociendo la dificultad de interpretar el himno en un evento de tal magnitud.

Alex Fernández sale en apoyo de Camila tras críticas por equivocarse al cantar el himno

En una entrevista exclusiva para Ventaneando, Alex comentó: “Pues sí, está cañón. La verdad es que es algo que siempre es una gran responsabilidad del himno. Yo, de hecho, Camila casi no entra a la familia. Nadie comenta lo que va a hacer y así casi siempre todo el mundo anda en su rollo. Pero mi mamá me llegó a comentar que iba a cantar Camila el himno y yo nada más dije, ‘ay Dios, pues que Dios la bendiga’, porque la verdad es que es muy difícil, porque muchas veces pasa que cuando lo cantas perfecto no pasa mucho, pues no pasa medio un poco desapercibido, pero en donde digas una cosita mal o algo, pues es lo que pasa, ¿no? Pero pues así es esto.”

Alex también compartió su propia experiencia con el himno, recordando un pequeño error que cometió al cantarlo en la final del Atlas: “Yo también canté el himno en la final del Atlas y a la hora de la hora, pues estando cantando el himno en el estadio, yo me equivoqué (…) Y las notas del día siguiente, Alex cambia el himno nacional y no sé qué. Bueno, pues ya sabes, así es esto”.

¿Alex Fernández cantó con su papá enfermo?

Pese a las críticas, Alex defendió a su hermana y reconoció que errores así son comunes bajo la presión del momento. Además, comentó que recientemente se presentó con su padre, Alejandro Fernández, en Las Vegas, aunque lo hizo enfermo de gripe.

Las bebés llegan enfermas de la escuela o algo y ya nada más me persigno (…) No, pues no, o sea, es que está cañón cuando ya estás en tu casa que te abrazan tus bebés, que todo. Y yo me estuve cuidando como dos semanas de que Dios, por favor, si me enfermo que sea antes o después. Se me afligó. Y justo antier me empecé a sentir así de que mal, estoy otra vez súper dopado, creo que todavía la libramos bien para hoy.

