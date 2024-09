EXCLUSIVA: Yuri confirma que no retomará la gira con Cristian Castro

En exclusiva para Ventaneando, Yuri confirmó que, aunque Cristian Castro decidió no seguir con ella en la gira que ambos hicieron recientemente, ya cambió de opinión y quiere continuar.

Sin embargo, ahora es la originaria de Veracruz quien dijo que no, y estas son sus razones: “Quiero aclarar, Cristian y yo no nos peleamos, relájense. Terminamos bien. Obviamente fue decisión de él, lo repito, es decisión de él. No quiero seguir por X, que no puedo decirlo yo, ¿verdad? Soy respetuosa”.

De igual modo, Yuridia Valenzuela Canseco, nombre completo de la cantante, señaló que, a pesar de que ella le propuso continuar con la gira, Castro se negó: “Yo le dije todavía a Chris, ‘Chris, este, amiguito, vamos para adelante. Hay más conciertos, una gira en Estados Unidos’. Me dijo, ‘no, no, no, no, no’. Dije, ‘Ok, bueno’. Lo respeto”.

Te puede interesar: Esmeralda Pimentel nos comparte todos los detalles sobre la película “Casi el Paraíso”

¿Por qué ya no se retomó la gira entree Yuri y Christian Castro?

Posteriormente, la también presentadora de televisión reveló la razón de por la cual ya no pudieron continuar con la gira conjunta: “El último que fue en Torreón, de ahí creo que cuando yo estaba yéndome de vacaciones, me habla mi manager, me dice, ‘Yuri, quisieran retomar algunas cosas Dario y Cris’, dije, ‘pues bueno inténtelo, yo le entro’”. Desafortunadamente, indicó que la empresa que los contrató ya había revelado los lugares donde se iban a presentar: “ya no se pudo retomar”, dijo.

¿Qué dijo Yuri sobre la relación de Cristian Castro con Mariela Sánchez?

Por otra lado, la artista de 60 años se dijo emocionada porque Cristian haya retomado por tercera ocasión su romance con la argentina Mariela Sánchez, quien se supo, fue en parte la que ocasionó el quiebre entre ella y Castro: “Me da mucho gusto verlo bien”, expresó.

Te puede interesar: EXCLUSIVA: Rafael Herrerías desmiente boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas