EXCLUSIVA. Antonio Banderas volverá a dar voz a un personaje animado.

El actor español Antonio Banderas se reencontró después de 11 años con el icónico personaje del “Gato con botas”, ese que se hiciera famoso gracias a la franquicia de “Shrek”. Durante este tiempo la vida del actor cambió de forma radical.

A lo largo de este tiempo Antonio Banderas se divorció de Melanie Griffith tras 18 años de matrimonio e inició una nueva relación con Nicole Kimpel, además sufrió un infarto y de todo esto habló en exclusiva para nuestros micrófonos de Ventaneando desde su residencia en España.

¿Qué tanto cambió a través del personaje del Gato con Botas? “Han cambiado muchas cosas en el mundo, nos han pasado muchas cosas comunes como pandemias, yo también a nivel personal tuve un ataque al corazón, abandoné la ciudad de Los Ángeles, me divorcié”, declaró.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Quién es Mario Sepúlveda? Antonio Banderas se metió en la piel de este chileno, para protagonizar “Los 33”.

“Con la creación de este personaje (El gato con botas) ha sido muy bonito llegar a un país como los Estados Unidos en donde yo no hablaba la lengua y que solamente se me llame para el uso de mi voz, pero no de mi imagen me pareció algo muy mágico, por lo tanto, es un personaje al que quiero mucho y que contrasta con otras partes de mi carrera.

Con las ocho películas que he hecho con Almodóvar pues no tiene nada que ver o con películas como “Entrevista con el Vampiro”, con “Evita” o con otros trabajos completamente diferentes a este”, sentenció Antonio Banderas.

¿Cómo ha reflexionado tras el ataque al corazón que sufrió?

También te puede interesar: Conoce a los villanos que se hicieron buenos en películas animadas.

El ataque al corazón que sufrió lo hizo reflexionar y aseguró que “es una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida porque” le hizo ver las cosas que realmente eran importantes para él y sobre todo porque sigue vivo.

“Tuve la suerte de sufrir un ataque al corazón que no me mató y que no me dejó ningún daño, esa es una suerte enorme porque me abrió los ojos a una mejor vida, dejé vicios que tenía absurdos como fumar, me hice una persona más sana y eliminé aquellas cosas de mi vida que no me interesaban y después me dio una perspectiva de hacer cosas que quería hacer.

Voy volviendo a casa, el teatro que ha sido una de las pasiones más grandes de mi vida no solamente en mi profesión. Ahora tengo un teatro, voy a abrir otro espacio de ocho mil metros cuadrados para artes escénicas de producción que al final de la vida es lo que vale, no lo que tienes, lo que vale en la vida es lo que eres”, finalizó el actor español.