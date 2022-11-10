Conoce a los villanos que se hicieron buenos en películas animadas.

Muchas veces nos pasa al momento de empezar a ver un film que hay personajes que nos generan poca empatía como también mucho rechazó.

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Ahora bien, también están los otros que van teniendo una transformación en el proceso y en esta oportunidad vale la pena conocer a los villanos que se hicieron buenos en películas animadas.

Vale comenzar diciendo que no siempre acontece algo de esta índole pero que cuando sucede termina siendo una situación muy recordada como simpática para todas las partes si tenemos en cuenta que algo así se torna un tanto extraordinario. Ahora bien, pasemos a recordar algunos de ellos.

¿Cuáles son los villanos que se hicieron buenos en películas animadas? Ken en Toy Story 3 es uno de ellos. El mismo formaba parte de los malos en Toy Story 3, bando manipulado por el oso Lotso para mantener su hegemonía.



En un giro inesperado se enamora de Barbie, quien también llega a Sunnyside y hace a Ken reflexionar sobre su comportamiento.







Diego de La Era del Hielo es otra. El mismo es el tigre dientes de sable tiene un oscuro pasado, y es que quién hubiera pensado que el villano de la película sería finalmente dominado, y más aún, que sería recordado como el ‘Pobe tiguesito’ que jugaba a ‘on ta bebé’.

Darth Vader en Star Wars es otro y, él mismo jugó entre el bien y el mal por algunos instantes buscando salvar a su hijo Luke Skywalker, quien se encargó de destruir la Estrella de la Muerte en Star Wars.

Y finalmente, tenemos al gato de Shrek 2 al que Antonio Banderas le dio voz antes de conocer quién se encontraba detrás de la identidad del asesino a sueldo que contrató el padre de Fiona.

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El Gato con botas no fue tan rudo después de todo, pues supimos que su mejor táctica de distracción eran sus ojos tiernos, además de darse cuenta de que no podía dejar pasar una amistad para toda la vida a lado de Shrek y Burro.