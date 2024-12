EXCLUSIVA: Evaluna y Camilo hablan del retiro de Ricardo Montaner

La familia Montaner ha sorprendido al anunciar que el icónico cantante Ricardo Montaner se retirará de los escenarios. En entrevista exclusiva para Ventaneando , Evaluna y Camilo compartieron cómo han vivido esta decisión, así como algunos de los motivos detrás de ella.

¿Qué dijeron Evaluna y Camilo sobre el retiro de Ricardo Montaner?

Evaluna resaltó que el retiro de su padre no es un adiós definitivo a la música, sino un cambio de prioridades: “Todo lo que hace, lo hace pensando en la familia. Ahora está tan enamorado de su rol como abuelo que haría cualquier cosa por sus nietos”, comentó la cantante. Además, Montaner está regrabando sus primeros cinco discos por cuestiones de derechos, asegurando así que las regalías queden como herencia para sus nietos.

¿Por qué Evaluna y Camilo no muestran el rostro de sus hijos?

Durante la conversación, Evaluna y Camilo también hablaron sobre su decisión de no mostrar el rostro de sus hijos, Índigo y Amaranto, en el documental que filman. Evaluna explicó que esto no responde a una cuestión de secretismo, sino a la protección de la autonomía de sus hijos: “No es que no queramos mostrarlos, es más bien cuidar su privacidad”, aseguró Camilo.

¿Evaluna y Camilo se volverán a casar?

Inspirados por el ejemplo de Ricardo Montaner y su esposa, quienes han renovado sus votos cada cinco años, Evaluna y Camilo planean hacer lo mismo el próximo año, cuando cumplan cinco años de casados: “Es una manera hermosa de renovar el amor y decidir nuevamente pasar la vida juntos”, explicó Evaluna. Camilo añadió: “El amor es un proyecto que debe cuidarse con el tiempo. Me emociona pensar en nuestras bodas de madera y en todas las que vengan”.

Además, el cantante confesó que ser esposo es el rol más importante de su vida: “Más que ser papá, ser el esposo de Evaluna es lo que más me inspira”, concluyó.

