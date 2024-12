EXCLUSIVA: Dulce será operada de los pulmones debido a una neumonía

Moisés González, yerno de la cantante y actriz mexicana Dulce, confirmó que la intérprete será sometida a una cirugía en los próximos días debido a un empiema pleural, una complicación derivada de una neumonía reciente. Aunque esta condición es seria, González aclaró que es relativamente común tras procesos infecciosos pulmonares y no debe generar alarma exagerada.

“El diagnóstico no es fácil, pero tampoco es catastrófico. Se trata de una acumulación de líquido en el pulmón, algo que puede ocurrir tras una neumonía”, explicó Moisés en entrevista exclusiva con Ventaneando.

Descartan relación con su diagnóstico previo

Es importante destacar que esta situación no está relacionada con el cáncer que Dulce enfrentó a principios de 2024, cuando le fue retirado un riñón. González fue enfático en desmentir rumores sobre una posible metástasis o un pulmón colapsado.

“La señora no tiene cáncer en los pulmones. El estado de salud es delicado, pero no estamos hablando de algo terminal”, aclaró. La detección del problema ocurrió cuando los médicos realizaron estudios más detallados tras nuevos síntomas que no correspondían con sus condiciones previas.

¿Cómo será la recuperación de Dulce?

Respecto a su recuperación, se espera que Dulce pueda retomar sus actividades en aproximadamente 20 días, según el pronóstico médico. Moisés González también dejó claro que él es la única persona autorizada para brindar información oficial sobre la salud de la artista: “Cualquier información que no venga de mí o del equipo médico no está confirmada”, advirtió, subrayando la importancia de evitar especulaciones sobre el estado de Dulce.

